18.01 14:23 MIGnews.com

Израильтянина, напавшего на журналистку признали невменяемым

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Экспертиза признала гражданина России и Израиля Бориса Грица, напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, невменяемым. Есть вероятность, что его направят на лечение в принудительном порядке.Такая информация была предоставлена в четверг, 18 января, корреспондентом РИА Новости, который находился в зале суда.Ранее сообщалось о том, что Гриц частично признал свою вину в содеянном, а также подтвердил тот факт, что он нанёс ранения заместителю главного редактора радиостанции "Эхо Москвы".Обвиняемый также заявил, что он не собирался совершать расправу над журналисткой. Гриц обратился к суду с просьбой не отправлять его в СИЗО ввиду того, что он "скрываться не собирается".Тем не менее, мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство, и подозреваемый был направлен на психиатрическую экспертизу.Напомним, Борис Гриц ворвался в студию "Эха Москвы", где напал на Татьяну Фельгенгауэр с ножом и полоснул журналистку по горлу. Журналистка в срочном порядке была доставлена в больницу, где перенесла операцию.6 ноября Фельгенгауэр впервые после нападения выступила в эфире "Эха Москвы".