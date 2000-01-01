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Израильтянина, напавшего на журналистку признали невменяемым 18.01 14:23   MIGnews.com

Израильтянина, напавшего на журналистку признали невменяемым

Экспертиза признала гражданина России и Израиля Бориса Грица, напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, невменяемым. Есть вероятность, что его направят на лечение в принудительном порядке.

Такая информация была предоставлена в четверг, 18 января, корреспондентом РИА Новости, который находился в зале суда.

Ранее сообщалось о том, что Гриц частично признал свою вину в содеянном, а также подтвердил тот факт, что он нанёс ранения заместителю главного редактора радиостанции "Эхо Москвы".

Обвиняемый также заявил, что он не собирался совершать расправу над журналисткой. Гриц обратился к суду с просьбой не отправлять его в СИЗО ввиду того, что он "скрываться не собирается".

Тем не менее, мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство, и подозреваемый был направлен на психиатрическую экспертизу.

Напомним, Борис Гриц ворвался в студию "Эха Москвы", где напал на Татьяну Фельгенгауэр с ножом и полоснул журналистку по горлу. Журналистка в срочном порядке была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

6 ноября Фельгенгауэр впервые после нападения выступила в эфире "Эха Москвы".
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