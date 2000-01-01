18.01 13:51 MIGnews.com

Мэр Тель-Авива съел собачку, и ему понравилось

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Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи сообщил, что во время посещения Вьетнама отведал собачьего мяса и ему “понравилось”.Это - не первое кулинарное приключение Хульдаи. Ранее он кушал термитов и даже локуст.на вопрос о том, как можно есть “лучшего друга человека”, Хульдаи ответил: “Почему это нормально - есть устриц и цыплят - и не нормально - собаку?”Мэр также сообщил, что покушал собачьего мяса во время посещения дома крестьян. Те “предложили то, что у них есть, а отказаться нельзя из правил вежливости”.