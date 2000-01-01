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Израильские писатели просят не выдворять африканцев 18.01 15:52   MIGnews.com

Израильские писатели просят не выдворять африканцев

35 известных израильских писателей обратились к членам Кнессета с письмом, в котором призвали депутатов отменить план депортации из страны африканских нелегальных иммигрантов.

"Мы призываем вас прекратить депортацию просителей убежища из Эритреи и Судана – мужчин и женщин, с ужасными шрамами на своих телах и душах, оставшимися после их путешествия и пыток на Синае, а также родившихся в Израиле детей, которые просят у нас лишь одного: права жить", - говорится в обращении.

Среди подписантов письма: сооснователь леворадикального НГО "Шалом Ахшав" Амос Оз, лауреат Букеровской премии Давид Гроссман, лауреат Премии Бернштейна Меир Шалев и его двоюродная сестра Цруя Шалев, сценарист Этгар Керет, а также Орли Кастель-Блюи, Ноа Ядлин, драматурги Эдна Мазья и Джошуа Соболь.

"На фоне огромной волны беженцев, наводняющих Запад и Африку, число просителей убежища в Израиле составляет менее 0,5% населения страны, но с 2012 года наши двери запреты для них. У Израиля нет проблем с беженцами, у нас нет экономических трудностей, связанных с ними, их расселением и трудоустройством в сельском хозяйстве и строительстве, что бьет по собственным рабочим. Хотя в Израиле находятся без разрешения около 100 000 иностранцев из Восточной Европы, их не преследуют и не подвергают принудительной депортации. Израильское правительство сделало объектом преследования и принудительной депортации эти 35,5 тысяч африканских просителей убежища, которые спасаются от войны и нуждаются во всевозможной защите", - говорится в их письме.

Писатели назвали необоснованными утверждения, что нелегалы являются экономическими мигрантами, а не соискателями убежища, и заявили, что в третьих странах, куда их депортируют, их будут ждать пытки и казни.

"Наши предки перевернулись бы в могилах, знай они об этом, но у вас есть возможность это предотвратить. Мы призываем вас действовать этично, гуманно и с состраданием, достойным еврейского народа, и прекратить депортацию беженцев в ад, из которых они сбежали. В противном случае у нас не будет причин существовать", - призвали авторы письма.
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