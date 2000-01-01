18.01 16:50 MIGnews.com

На Нидерланды обрушился ураган, есть погибшие

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Три человека стали жертвами шторма в Нидерландах в четверг, 18 января. Об этом сообщается на сайте государственного Королевского метеорологического института.Отмечается, что наивысший "красный" уровень погодной опасности объявлен в семи провинциях страны.Порывы ветра достигают 110—130 км/ч, а порой и 140 км/ч.Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе для людей, в том числе риске падения деревьев.Жителей просят не выходить из дома, а туристам на время воздержаться от путешествий.