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На Нидерланды обрушился ураган, есть погибшие 18.01 16:50   MIGnews.com

На Нидерланды обрушился ураган, есть погибшие

Три человека стали жертвами шторма в Нидерландах в четверг, 18 января. Об этом сообщается на сайте государственного Королевского метеорологического института.

Отмечается, что наивысший "красный" уровень погодной опасности объявлен в семи провинциях страны.

Порывы ветра достигают 110—130 км/ч, а порой и 140 км/ч.

Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе для людей, в том числе риске падения деревьев.

Жителей просят не выходить из дома, а туристам на время воздержаться от путешествий.
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