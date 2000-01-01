18.01 17:39 MIGnews.com

Активистка отказалась от награды из-за Галь Гадот

This is why I won't be accepting @revlon's Changemaker Award celebrating their new campaign with @GalGadot. pic.twitter.com/Aa099uiRjD — Amani (@xoamani) 16 января 2018 г.

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Всемирно известная косметическая марка Revlon признала американскую блогершу иорданско-палестинского происхождения Амани аль-Хататбех достойной награды "Реформатор" (Changemaker) за защиту прав мусульманских женщин на ее проекте MuslimGirl.com.Однако активистка заявила о намерении отказаться от этой чести из-за актрисы и модели израильского происхождения Галь Гадот, которая стала международным послом Revlon."Не могу принять награду от Revlon, пока Галь Гадот их посол. Ее поддержка действий Армии обороны Израиля в Палестине идет вразрез с моралью и ценностями MuslimGirl.com", - написала она в Twitter."Я не могу принять эту награду, признав посольскую деятельность Галь после заключения в тюрьму 16-летней девочки по имени Ахад Тамими в прошлом месяце. Эта активистка все еще находится в заключении. Я считаю, что мы дошли до того момента, когда необходимо добиваться на расширении женских прав и возможностей включало ВСЕ женщин", - добавила она.Ни в Revlon, ни представители Галь Гадот это решение пока не комментируют.