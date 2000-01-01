Сирия угрожает сбивать турецкие самолеты

Дамаск рассматривает любую турецкую военную операцию в районе Африна как акт агрессии, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
"Мы предупреждаем турецкое руководство, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии", - сказал Микдад, предупредив о готовности Дамаска подобающим образом дать отпор на любую агрессивную вылазку.
"Сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики", - добавил замглавы сирийской дипломатии.
Выразив надежду на то, что Анкара внемлет этому предупреждению и поймет, что "ее операция в Африне не будет легкой прогулкой", Фейсал Микдад предупредил, что северный и северо-восточный регионы Сирии останутся неотъемлемой частью сирийской арабской земли.