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Сирия угрожает сбивать турецкие самолеты | Фото: Archangel12/Flickr18.01 19:31   MIGnews.com

Сирия угрожает сбивать турецкие самолеты

Дамаск рассматривает любую турецкую военную операцию в районе Африна как акт агрессии, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Мы предупреждаем турецкое руководство, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии", - сказал Микдад, предупредив о готовности Дамаска подобающим образом дать отпор на любую агрессивную вылазку.

"Сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики", - добавил замглавы сирийской дипломатии.

Выразив надежду на то, что Анкара внемлет этому предупреждению и поймет, что "ее операция в Африне не будет легкой прогулкой", Фейсал Микдад предупредил, что северный и северо-восточный регионы Сирии останутся неотъемлемой частью сирийской арабской земли.
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