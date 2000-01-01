18.01 19:54 MIGnews.com

Айелет Шакед кричали в Тель-Авиве: нееврейка! фашистка!

הגעתי לשכונת שפירא לדבר עם עובדי משרד המשפטים ביום עיון שערכנו שם. התנפלו עלי פעילי שמאל קיצוניים שמתנגדים להוצאת המסתננים מהשכונות. רובם לא גרים שם. לצעוק הם יודעים, לחיות שם זה כבר גדול עליהם. pic.twitter.com/j7BLfzDQwT — איילת שקד (@Ayelet__Shaked) 18 января 2018 г.

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Во время визита министром юстиции Израиля Айелет Шакед в южный Тель-Авив она была атакована группой ультралевых демонстрантов, которые осыпали ее градом нелицеприятных эпитетов из-за решения депортировать из страны более 40 тысяч африканских нелегальных иммигрантов.Вооружившись мегафонами, протестующие окружили направлявшуюся к кортежу главу Минюстра, обвинили ее в "пропаганде ненависти", а законопроект о депортации назвали "расистским" и "фашистским"."В тебе нет ничего еврейского! Убирайся домой и никогда не возвращайся!" – слышно, как они кричат на видеозаписи.Некоторые активисты назвали министра "убийцей" и "трусихой".Вскоре после случившегося Шакед прокомментировала случившееся, заявив, что большинство активистов даже не жители этого района.