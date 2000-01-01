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Айелет Шакед кричали в Тель-Авиве: нееврейка! фашистка! 18.01 19:54   MIGnews.com

Айелет Шакед кричали в Тель-Авиве: нееврейка! фашистка!

Во время визита министром юстиции Израиля Айелет Шакед в южный Тель-Авив она была атакована группой ультралевых демонстрантов, которые осыпали ее градом нелицеприятных эпитетов из-за решения депортировать из страны более 40 тысяч африканских нелегальных иммигрантов.

Вооружившись мегафонами, протестующие окружили направлявшуюся к кортежу главу Минюстра, обвинили ее в "пропаганде ненависти", а законопроект о депортации назвали "расистским" и "фашистским".


"В тебе нет ничего еврейского! Убирайся домой и никогда не возвращайся!" – слышно, как они кричат на видеозаписи.

Некоторые активисты назвали министра "убийцей" и "трусихой".

Вскоре после случившегося Шакед прокомментировала случившееся, заявив, что большинство активистов даже не жители этого района.
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