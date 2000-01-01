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скриншот с видео19.01 06:27   MIGnews.com

Дрон впервые спас утопающих на пляже

Беспилотник спас двух тонущих подростков на одном из пляжей восточного побережья Австралии. Новый дрон участвовал в спасении людей впервые.

Инцидент произошел возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс. Подростки в возрасте 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны.

Сообщается, что подростки отплыли за 700 метров от берега и пытались справиться с волнами, высота которых достигала трех метров.

Школьников заметил один из отдыхающих на пляже. В это же время на пляже готовились к проведению учений по применению беспилотников для оказания помощи утопающим.

Спасатели сразу же направили к подросткам дрон, который сбросил спасательное оборудование и помог им добраться до берега.

Беспилотником управлял начальник спасательной службы Джаи Шеридан. Опыт спасения с помощью дрона он назвал "нереальным", передает Би Би Си.
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