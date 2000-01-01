18.01 09:01 MIGnews.com

В Казахстане в автобусе заживо сгорели более 50 человек

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На западе Казахстана сгорел автобус с пассажирами внутри. По предварительным данным, погибли 52 человека, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя Комитета по ЧС Руслана Иманкулова.По его словам, возгорание произошло в 10:30 (7:30 мск) на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области, в 10 км от поселка Калыбай. Всего в автотранспорте находились 57 человек, включая 2 водителей."52 человека погибли, еще 5 пострадали. Все граждане Узбекистана", - отмечают в пресс-службе областного департамента по ЧС, передает телеканал Дождь.В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, и устанавливаются причины катастрофы.