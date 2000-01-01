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Родственники убили и сожгли арабку после развода 18.06 10:06   MIGnews.com

Родственники убили и сожгли арабку после развода

Полиция разрешила к публикации страшные подробности убийства 19-летней израильской арабки Ханан аль-Бахири из Лакия.

Ханана развелась с мужем, страдавшим от умственного расстройства, полгода назад. Израильские социальные работники отмечают, что феномен выдачи девушек замуж за душевнобольных в последние годы широко распространился в арабском секторе. Подробно он описан здесь.

Ханан, после развода должна была вернуть приданое, и для этого много и тяжело работала. 3 мая она позвонила матери, и сказала, что идет к ней. После этого Ханана исчезла. Мать следующей ночью подала заявление в полицию. Мать рассказала о том, что дядя Ханана, считавшийся ее “попечителем” и сводный брат угрожали убить ее из-за того, что та разводом “запятнала честь семьи”. Позднее мать получила анонимный телефонный звонок. Ей сказали, что разыскивать Ханан “бесполезно”.

Ранее Ханан подавала жалобу в полицию на угрозы со стороны сводного брата - но позднее жалобу отозвала.

Полицейские установили, что два дяди Ханан и кузен похитили ее в Гиват Гораль. Там они ее “допрашивали”, затем сломали ей шею и на протяжении двух часов пытались сжечь тело, после чего похоронили останки.

Соседи убитой говорят: “Ханан - бедняжка. У нас - наши собственные традиции, отличные от ваших, еврейских. Есть вещи, на которые мы смотрим плохо. У вас с этим - свободно. И если никто не видел этого своими глазами - что тут можно доказать? но слухов ходит очень много”.

Все три подозреваемых на следствии признали свою причастность к убийству.
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