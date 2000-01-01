18.06 10:53 MIGnews.com

Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших

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По меньшей мере, три женщины стали жертвами взрыва в столице Колумбии Боготе, который прогремел в одном из торговых центров города. Местные чиновники заявили, что взрывное устройство сработало в уборной в оживленном людьми здании.Инцидент произошел в субботу, 17 июня, в преддверии праздника, отмечающего во всем мире - Дня отца.В результате взрыва также пострадали 9 человек.Мэр Боготы Энрике Пеньялоса квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.Уточняется, что взрывчатое вещество было спрятано в женской уборной, расположенной на втором этаже торгового центра "Andino".Среди погибших оказалась и 23-летняя жительница Франции, которая работала волонтером в одном из бедных районов города.Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших.