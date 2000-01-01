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Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших 18.06 10:53   MIGnews.com

Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших

По меньшей мере, три женщины стали жертвами взрыва в столице Колумбии Боготе, который прогремел в одном из торговых центров города. Местные чиновники заявили, что взрывное устройство сработало в уборной в оживленном людьми здании.

Инцидент произошел в субботу, 17 июня, в преддверии праздника, отмечающего во всем мире - Дня отца.

В результате взрыва также пострадали 9 человек.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

Уточняется, что взрывчатое вещество было спрятано в женской уборной, расположенной на втором этаже торгового центра "Andino".

Среди погибших оказалась и 23-летняя жительница Франции, которая работала волонтером в одном из бедных районов города.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пообещал выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших.
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