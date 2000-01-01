Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43 18.06 11:29   MIGnews.com

Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43

Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана заявила, что число погибших в лесных пожарах увеличилось до 43 человек.

Также сообщается, что 59 человек пострадали в результате огненной стихии. Из 18 были госпитализированы. Пятеро жителей находятся в тяжелом состоянии, включая ребенка.

Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня.

Около 600 пожарных пытаются справиться с огненными бурями в округе Педрогау Гранде, что примерно в 150 км к северо-востоку от Лиссабона.

Пожар в Педрогау Гранде вспыхнул накануне во вторую половину дня и с молниеносной скоростью распространился во все стороны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:59
Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле
10:53
Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших
10:27
Мэр Иерусалима об атаке: мы не сдадимся
10:06
Родственники убили и сожгли арабку после развода
09:56
Афганистан: на штаб полиции напали боевики
09:33
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
09:30
"Невозможно превратить Ворота Шхем в стерильную зону"
09:08
Для BBC смерть трех террористов важнее убитой полицейской
08:29
Тысячи пришли попрощаться с погибшей служащей МАГАВа  
08:02
Израильским самолетам разрешат летать над Саудией
07:51
Португалия: лесной пожар унес десятки жизней
07:23
Тель-Авив: 500 женщин "совершают революцию"  
06:59
На границе с Газой погиб солдат
05:32
Ученые: спать с открытым ртом опасно
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus