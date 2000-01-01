18.06 11:29 MIGnews.com

Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43

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Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана заявила, что число погибших в лесных пожарах увеличилось до 43 человек.Также сообщается, что 59 человек пострадали в результате огненной стихии. Из 18 были госпитализированы. Пятеро жителей находятся в тяжелом состоянии, включая ребенка.Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня.Около 600 пожарных пытаются справиться с огненными бурями в округе Педрогау Гранде, что примерно в 150 км к северо-востоку от Лиссабона.Пожар в Педрогау Гранде вспыхнул накануне во вторую половину дня и с молниеносной скоростью распространился во все стороны.