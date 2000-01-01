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flickr/Dineshraj Goomany 18.06 12:52   MIGnews.com

BBC News извинилась за свой "позорный" заголовок

Британская широковещательная корпорация BBC News принесла извинения за свой "позорный" заголовок, который ввел читателей в заблуждение. В частности речь идет о названии статьи, освещающей теракт в Иерусалиме, в результате которого погибла служащая МАГАВа.

Так, в оригинале заголовок гласит: Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem – "Три палестинца убиты после смертоносной атаки в Иерусалиме".

Таким образом, в глазах читателей террористы предстают в образе жертв атаки. Исходя из названия можно сделать вывод, что на трех палестинцев напали в Иерусалиме с ножом, что и привело к их гибели.

"Мы согласны с тем, что наш оригинальный заголовок не соответствовал характеру событий, который в итоге был изменен. Мы не собирались вводить в заблуждение наших читателей. Мы сожалеем о случившемся", - говорится в заявлении британской новостной службы.

Скандальная статья вышла в пятницу, 16 июня, после того, как три палестинца совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.

Также при нападении пострадало 5 человек. Террористы были убиты на месте происшествия.
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