BBC News извинилась за свой "позорный" заголовок

Британская широковещательная корпорация BBC News принесла извинения за свой "позорный" заголовок, который ввел читателей в заблуждение. В частности речь идет о названии статьи, освещающей теракт в Иерусалиме, в результате которого погибла служащая МАГАВа.Так, в оригинале заголовок гласит: Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem – "Три палестинца убиты после смертоносной атаки в Иерусалиме".Таким образом, в глазах читателей террористы предстают в образе жертв атаки. Исходя из названия можно сделать вывод, что на трех палестинцев напали в Иерусалиме с ножом, что и привело к их гибели."Мы согласны с тем, что наш оригинальный заголовок не соответствовал характеру событий, который в итоге был изменен. Мы не собирались вводить в заблуждение наших читателей. Мы сожалеем о случившемся", - говорится в заявлении британской новостной службы.Скандальная статья вышла в пятницу, 16 июня, после того, как три палестинца совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Также при нападении пострадало 5 человек. Террористы были убиты на месте происшествия.