18.06 13:31 MIGnews.com

Иракская армия начала наступление на Старый город в Мосуле

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Иракские войска приступили к наступлению на Старый город Мосула, последнего района, который находится под контролем боевиков группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.В армии сообщили, что спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция - с юга.В настоящее время в Старом городе остаются около 100 тысяч гражданских лиц. По возможности мирных жителей попросили покинуть город.Согласно данным ООН за последние две недели, в западной части Мосула погибли около 230 человек.Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ISIS.Операция иракских сил по освобождению Мосула при поддержке США, длится уже девятый месяц.Террористы, запрещенной в ряде стран группировки, удерживают город третий год.