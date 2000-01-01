Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иракская армия начала наступление на Старый город в Мосуле | Фото: Thinkstock18.06 13:31   MIGnews.com

Иракская армия начала наступление на Старый город в Мосуле

Иракские войска приступили к наступлению на Старый город Мосула, последнего района, который находится под контролем боевиков группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.

В армии сообщили, что спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция - с юга.

В настоящее время в Старом городе остаются около 100 тысяч гражданских лиц. По возможности мирных жителей попросили покинуть город.

Согласно данным ООН за последние две недели, в западной части Мосула погибли около 230 человек.

Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ISIS.

Операция иракских сил по освобождению Мосула при поддержке США, длится уже девятый месяц.

Террористы, запрещенной в ряде стран группировки, удерживают город третий год.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:52
BBC News извинилась за свой "позорный" заголовок
12:51
Испорченный Рамадан: облавы, аресты и обыски в Иерусалиме  
12:27
Иранский генерал обещал наказать Америку
12:27
В Старом Городе арестованы шесть террористов
11:59
Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле
11:29
Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43
10:53
Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших
10:27
Мэр Иерусалима об атаке: мы не сдадимся
10:06
Родственники убили и сожгли арабку после развода
09:56
Афганистан: на штаб полиции напали боевики
09:33
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
09:30
"Невозможно превратить Ворота Шхем в стерильную зону"
09:08
Для BBC смерть трех террористов важнее убитой полицейской
08:29
Тысячи пришли попрощаться с погибшей служащей МАГАВа  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus