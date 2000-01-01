Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Два дипломата пропали без вести, возвращаясь из Афганистана | Фото: Thinkstock18.06 13:54   MIGnews.com

Два дипломата пропали без вести, возвращаясь из Афганистана

Два пакистанских дипломата пропали без вести во время возвращения из Афганистана в пятницу, 16 июня. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана.

Отмечается, что что дипломаты работали в консульстве в Джелалабаде.

"Пакистан обратился к правительству Афганистана с просьбой приложить все усилия, чтобы как можно скорее найти чиновников, а также привлечь к ответственности виновных", - говорится в заявлении МИДа, опубликованного агентством Reuters.

Пакистанские власти также сообщили, что Афганистан сформировал три различные следственные группы для расследования инцидента. Не исключено, что дипломаты могли стать жертвами похищения одной из афганских группировок, которые и ранее похищали должностных лиц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:01
На Гренландию обрушилось землетрясение и цунами
14:42
Нетаниягу не помнит об одобрении плана расширения Калькилии
14:33
Нетаниягу: Аббас осуждает МАГАВ, но восхваляет террористов
14:03
Видео: Столкновения на Храмовой Горе
13:49
Мири Регев осадила демагога Ошрат Котлер
13:31
Иракская армия начала наступление на Старый город в Мосуле
12:52
BBC News извинилась за свой "позорный" заголовок
12:51
Испорченный Рамадан: облавы, аресты и обыски в Иерусалиме  
12:27
Иранский генерал обещал наказать Америку
12:27
В Старом Городе арестованы шесть террористов
11:59
Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле
11:29
Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43
10:53
Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших
10:27
Мэр Иерусалима об атаке: мы не сдадимся
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus