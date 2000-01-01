18.06 13:54 MIGnews.com

Два дипломата пропали без вести, возвращаясь из Афганистана

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Два пакистанских дипломата пропали без вести во время возвращения из Афганистана в пятницу, 16 июня. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Пакистана.Отмечается, что что дипломаты работали в консульстве в Джелалабаде."Пакистан обратился к правительству Афганистана с просьбой приложить все усилия, чтобы как можно скорее найти чиновников, а также привлечь к ответственности виновных", - говорится в заявлении МИДа, опубликованного агентством Reuters.Пакистанские власти также сообщили, что Афганистан сформировал три различные следственные группы для расследования инцидента. Не исключено, что дипломаты могли стать жертвами похищения одной из афганских группировок, которые и ранее похищали должностных лиц.