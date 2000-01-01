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На Гренландию обрушилось землетрясение и цунами | Фото: Thinkstock18.06 15:01   MIGnews.com

На Гренландию обрушилось землетрясение и цунами

Западное побережье Гренландии пострадало от землетрясения и от последовавшего после этого цунами, согласно сообщениям шведского телевидения SVT.

Отмечается, что природные катаклизмы обрушились на остров в субботу, 17 июня.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что есть пострадавшие или погибшие", — заявила представитель полиции Гренландии Лиселотте Бём.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 километрах к северу от города Нуугаатсиак. Из-за последовавшего после этого цунами были повреждены дома в указанном городе, а также в Иллорсуит и Уумманнак.

Больше всего досталось городу Нуугаатсиак, чье население составляет всего 84 человека.

На данный момент полиция занимается эвакуацией местных жителей.
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