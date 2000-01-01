18.06 15:01 MIGnews.com

На Гренландию обрушилось землетрясение и цунами

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Западное побережье Гренландии пострадало от землетрясения и от последовавшего после этого цунами, согласно сообщениям шведского телевидения SVT.Отмечается, что природные катаклизмы обрушились на остров в субботу, 17 июня."Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что есть пострадавшие или погибшие", — заявила представитель полиции Гренландии Лиселотте Бём.Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 километрах к северу от города Нуугаатсиак. Из-за последовавшего после этого цунами были повреждены дома в указанном городе, а также в Иллорсуит и Уумманнак.Больше всего досталось городу Нуугаатсиак, чье население составляет всего 84 человека.На данный момент полиция занимается эвакуацией местных жителей.