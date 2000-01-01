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19.06 02:30   MIGnews.com

Гражданина США похитили в Кабуле

Вооруженные мужчины похитили гражданина США в Кабуле в воскресенье, 18 июня. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники в службах безопасности.

Отмечается, что американец работал с министерством сельского хозяйства Афганистана над проектом Всемирного банка.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за похищение.

Ранее сообщалось, что два пакистанских дипломата пропали без вести во время возвращения из Афганистана на родину.
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