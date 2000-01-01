18.06 16:25 MIGnews.com

Угроза теракта в аэропорту Штутгарта. Задержаны двое

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Днем 18 июня в течение некоторого времени по причине угрозы взрыва в международном аэропорту Штутгарта были отменены все рейсы. Как сообщает издание Bild, на месте работали саперы и специально обученные собаки -они искали взрывчатку на борту лайнера Bulgaria Air, который должен был вылететь в Варну с 180 пассажирами.По данным СМИ, подозрения о бомбе появились в результате спора, возникшего между двумя пассажирами. Экипаж воспринял их высказывания как угрозу и вызвал сотрудников правоохранительных органов."В ходе рутинной процедуры перед вылетом один из пассажиров сказал нам, что что другой пассажир угрожал взорвать самолет. Учитывая всемирную политическую ситуацию и сказанное пассажиром, мы были обязаны серьезно относиться к этой угрозе", - прокомментировали случившееся в местной полиции.В течение некоторого времени воздушная гавань не принимала рейсы и не осуществлял вылеты, однако состоянием на данный момент ситуация находится под контролем, а работа аэропорта осуществляется в обычном режиме.Несмотря на то, что опасность обнаружить не удалось, двоих смутьянов полицейские задержали. Как отмечается, смогут ли они продолжить полет, будет зависеть от хода расследования.