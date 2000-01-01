День пожаров в Португалии: десятки людей сгорели заживо
Более шести десятков человек погибли в результате массивных лесных пожаров, охвативших сегодня центральную часть Португалии. Как передает "Би-би-си", большинство из 62 жертв стихии, погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге.
Так, в обгоревших автомобилях были обнаружены 30 тел. Очевидно некоторые люди, бросали свои машины и пытались пробраться через охваченный огнем лес пешком – вдоль дороги, неподалеку от брошенных машин, нашли еще 17 тел. Ее погибли 11 человек в деревне Педроган-Гранди. Стали жертвами и четверо детей.
Глава правительства Антониу Кошта, назвав происходящее "великой трагедией", объявил трехдневный траур по погибшим, но предупредил, что их число может увеличиться.
С травмами различной степени тяжести были госпитализированы еще более 60 человек.
На борьбу с огнем брошены порядка 250 пожарных машин, авиация (самолетами Португалии помогают также Франция и Испания) и тысячи пожарных и спасателей, но взять ситуацию под контроль пока не удается. Работа по борьбе с огнем осложняется ветром и высокой температурой воздуха.
Жители прилегающих населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома. В районе отсутствует электричество.