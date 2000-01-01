18.06 18:29 MIGnews.com

День пожаров в Португалии: десятки людей сгорели заживо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более шести десятков человек погибли в результате массивных лесных пожаров, охвативших сегодня центральную часть Португалии. Как передает "Би-би-си", большинство из 62 жертв стихии, погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге.Так, в обгоревших автомобилях были обнаружены 30 тел. Очевидно некоторые люди, бросали свои машины и пытались пробраться через охваченный огнем лес пешком – вдоль дороги, неподалеку от брошенных машин, нашли еще 17 тел. Ее погибли 11 человек в деревне Педроган-Гранди. Стали жертвами и четверо детей.Глава правительства Антониу Кошта, назвав происходящее "великой трагедией", объявил трехдневный траур по погибшим, но предупредил, что их число может увеличиться.С травмами различной степени тяжести были госпитализированы еще более 60 человек.На борьбу с огнем брошены порядка 250 пожарных машин, авиация (самолетами Португалии помогают также Франция и Испания) и тысячи пожарных и спасателей, но взять ситуацию под контроль пока не удается. Работа по борьбе с огнем осложняется ветром и высокой температурой воздуха.Жители прилегающих населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома. В районе отсутствует электричество.