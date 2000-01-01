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Кувейт отменил казнь шпиона Ирана и `Хизбаллы` | Фото: Thinkstock18.06 19:31   MIGnews.com

Кувейт отменил казнь шпиона Ирана и "Хизбаллы"

Кассационный суд Кувейта отменил смертный приговор, вынесенный главному обвиняемому в шпионаже в пользу Ирана и ливанской террористической группировки "Хизбалла" и подготовке действий, угрожающих безопасности страны, пишут местные СМИ.

Как сообщило агентство KUNA, судебная коллегия приняла решение аннулировать вердикт Апелляционного суда, приговорившего основного фигуранта дела о террористической "ячейке Эль-Абдали" к смертной казни.

Вместо высшей степени наказания араба будет ждать пожизненное заключение, а 15 его подельников (из 26 человек, которые входили в состав группировки), подданных эмирата, Кассационный суд приговорил к 10 годам лишения свободы вместо ранее назначенного штрафа в 5 тыс. кувейтских динаров (порядка 15 тыс. долларов). Еще одному осужденному суд сократил срок с 15 до 10 лет.

Преступная ячейка была вскрыта в августе 2015 года, она действовала на севере страны.
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