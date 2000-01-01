18.06 06:59 MIGnews.com

На границе с Газой погиб солдат

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На границе с Газой в результате аварии погиб сержант десантной бригады ЦАХАЛа Юваль Мена.Патрульный джип ЦАХАЛа перевернулся рядом с забором безопасности у границы Газы. Еще два солдата, находившиеся в джипе, получили тяжелые ранения. Они были эвакуированы вертолетом.Джип Хаммер, на котором солдаты выполняли рутинный патруль, перевернулся. Причины этого пока неясны. Смерть Мана была установлена на месте. Двоих тяжелораненых эвакуировали в госпиталь Сорока в Беэр-Шеве.Командир южного округа генерал Эяль Замир назначил комиссию для расследования инцидента.