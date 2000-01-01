18.06 07:51 MIGnews.com

Португалия: лесной пожар унес десятки жизней

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Масштабный лесной пожар охватил центральную часть Португалии. В субботу, 17 июня, на страну обрушилась сильная жара, а в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.Сообщается, что пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.Жертвами огненной стихии стали 24 человека. Более 20 пострадали в результате происшествия."Мы являемся свидетелями ужасной трагедии. Сейчас 24 смерти подтверждены, и число погибших может увеличиться", - цитирует BBC слова премьер-министра Португалии Антонио Косту.В настоящее время около 1500 пожарных пытаются потушить огонь.