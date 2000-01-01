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скриншот с видео18.06 07:51   MIGnews.com

Португалия: лесной пожар унес десятки жизней

Масштабный лесной пожар охватил центральную часть Португалии. В субботу, 17 июня, на страну обрушилась сильная жара, а в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.

Сообщается, что пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.

Жертвами огненной стихии стали 24 человека. Более 20 пострадали в результате происшествия.

"Мы являемся свидетелями ужасной трагедии. Сейчас 24 смерти подтверждены, и число погибших может увеличиться", - цитирует BBC слова премьер-министра Португалии Антонио Косту.

В настоящее время около 1500 пожарных пытаются потушить огонь.
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