18.06 07:51 MIGnews.com
Португалия: лесной пожар унес десятки жизней
Масштабный лесной пожар охватил центральную часть Португалии. В субботу, 17 июня, на страну обрушилась сильная жара, а в некоторых регионах температура превышала 40 градусов.
Сообщается, что пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.
Жертвами огненной стихии стали 24 человека. Более 20 пострадали в результате происшествия.
"Мы являемся свидетелями ужасной трагедии. Сейчас 24 смерти подтверждены, и число погибших может увеличиться", - цитирует BBC слова премьер-министра Португалии Антонио Косту.
В настоящее время около 1500 пожарных пытаются потушить огонь.
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