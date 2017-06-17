18.06 08:29 MIGnews.com
Тысячи пришли попрощаться с погибшей служащей МАГАВа
Более тысячи человек пришли попрощаться с трагически погибшей 23-летней служащей МАГАВа в результате теракта в Иерусалиме в пятницу, 16 июня.
Похороны старшего сержанта Хадас Малки состоялись поздно вечером в субботу, 17 июня.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа Израиля.
В прощальной церемонии со служащей приняли участие министр общественной безопасности Израиля, комиссар израильской полиции, глава МАГАВ, депутаты Кнессета и сотрудники полиции.
Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.
Также 5 человек получили ранения.
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