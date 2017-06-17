Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












18.06 08:29   MIGnews.com

Тысячи пришли попрощаться с погибшей служащей МАГАВа

Более тысячи человек пришли попрощаться с трагически погибшей 23-летней служащей МАГАВа в результате теракта в Иерусалиме в пятницу, 16 июня.




Похороны старшего сержанта Хадас Малки состоялись поздно вечером в субботу, 17 июня.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа Израиля.

В прощальной церемонии со служащей приняли участие министр общественной безопасности Израиля, комиссар израильской полиции, глава МАГАВ, депутаты Кнессета и сотрудники полиции.

Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.

Также 5 человек получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:02
Израильским самолетам разрешат летать над Саудией
07:51
Португалия: лесной пожар унес десятки жизней
07:23
Тель-Авив: 500 женщин "совершают революцию"  
06:59
На границе с Газой погиб солдат
05:32
Ученые: спать с открытым ртом опасно
04:33
Ученые будут делать пластик из сахара и воздуха
03:13
Поп-звезда побила рекорд по подписчикам в Twitter
02:33
Исследователи из США выяснили секрет счастливого брака
23:36
"Больница" для произведений искусства откроется в Италии
22:21
Минута молчания в память о погибших на параде Елизаветы II
21:53
Знаменитый пловец совершит заплыв наперегонки с белой акулой
21:31
Путин: РФ готова быть вместе с Европой
20:58
Нетаниягу требует от ПА осуждения атаки в Иерусалиме
20:25
Афганистан: при нападение на базу пострадали военные США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus