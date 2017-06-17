18.06 08:29 MIGnews.com

Тысячи пришли попрощаться с погибшей служащей МАГАВа

מלווים למנוחות את החיילת הדס מלכא שנהרגה בפיגוע בי-ם: "דאגת לכולם, תמיד הושטת יד לעזרה, שמחת החיים שלך סחפה את כולם" @OrHeller pic.twitter.com/oIfmcUsTKK — חדשות 10 (@news10) June 17, 2017

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Более тысячи человек пришли попрощаться с трагически погибшей 23-летней служащей МАГАВа в результате теракта в Иерусалиме в пятницу, 16 июня.Похороны старшего сержанта Хадас Малки состоялись поздно вечером в субботу, 17 июня.Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИДа Израиля.В прощальной церемонии со служащей приняли участие министр общественной безопасности Израиля, комиссар израильской полиции, глава МАГАВ, депутаты Кнессета и сотрудники полиции.Напомним, что в пятницу, 16 июня, три террориста совершили нападение у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалим, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа, сержант Хадас Малка.Также 5 человек получили ранения.