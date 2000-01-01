18.06 09:56 MIGnews.com

Афганистан: на штаб полиции напали боевики

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Пятеро боевиков совершили нападение на полицейский штаб в афганской провинции Пактия, что на востоке страны.Сообщается, что атаку совершили смертники. Одни привел взрывное устройство вблизи с парковочной зоной. Остальные попытались прорваться на территорию штаба. Трое из них были ликвидированы полицией, последний продолжает перестрелку со стражами порядка.Об этом сообщили в МВД Афганистана в воскресенье, 18 июня.Жертвами нападения стали пять человек. Агентство Reuters со ссылкой на медработников, 30 человек получили ранения, из них более половины – мирные жители.По данным агентства, ответственность за нападение взял на себя террористическая группировка "Талибан".