Афганистан: на штаб полиции напали боевики

Пятеро боевиков совершили нападение на полицейский штаб в афганской провинции Пактия, что на востоке страны.
Сообщается, что атаку совершили смертники. Одни привел взрывное устройство вблизи с парковочной зоной. Остальные попытались прорваться на территорию штаба. Трое из них были ликвидированы полицией, последний продолжает перестрелку со стражами порядка.
Об этом сообщили в МВД Афганистана в воскресенье, 18 июня.
Жертвами нападения стали пять человек. Агентство Reuters со ссылкой на медработников, 30 человек получили ранения, из них более половины – мирные жители.
По данным агентства, ответственность за нападение взял на себя террористическая группировка "Талибан".