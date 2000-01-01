18.07 11:05 MIGnews.com

Дезертиршу поймали через три года и дали штраф в 500 шекелей

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Военный трибунал приговорил рядовую Х., бежавшую из ЦАХАЛа три года назад к выговору и штрафу в 500 шекелей.Х., призванная на действительную военную службу в центральной части Израиля, дезертировала через несколько недель после призыва. Она утверждает, что причиной были гигантские долги - три миллиона шекелей, в которые влезла ее семья.После дезертирства Х. работала на различных работах, финансово помогая семье, которая была объявлена банкротом. Х. вышла замуж, родила ребенка и ее собственная семья влезла в долги на сумму несколько сотен тысяч шекелей.Адвокат Х. на суде описал тяжелые жизненные обстоятельства клиента, и просил у суда проявить милосердие. Военный судья учел представленные факты, а также то хорошее впечатление, которое произвела на него Х. Она приговорена к выплате штрафа в 500 шекелей. Штраф должен быть выплачен десятью платежами.