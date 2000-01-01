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В `книжке` на Новом Арбате горят с 5 по 10 этажи 18.07 12:31   MIGnews.com

В "книжке" на Новом Арбате горят с 5 по 10 этажи

В 27-этажном здании на Новом Арбате горят шестой и седьмой этажи, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, передает ТАСС.

Как сообщили в Главном управлении МЧСМЧС РФ по Москве, людей внутри нет, данные о пострадавших не поступали", – сказал собеседник агентства.

В 10:35 по московскому времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Новый Арбат, 15.

В ликвидации пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. Известно, что седьмой этаж, где начался пожар, был приспособлен под склад, где хранятся строительные материалы.

Эвакуирован ресторан "Обед-буфет" из-за сильного пожара, сообщает РИА Новости. В экстренных службах Москвы отметили, что 23 человека самостоятельно вышли из загоревшейся на Новом Арбате высотки, пострадавших нет. Здание находится на реконструкции, в момент ЧП в здании находились только рабочие.


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