18.07 12:31 MIGnews.com

В "книжке" на Новом Арбате горят с 5 по 10 этажи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В 27-этажном здании на Новом Арбате горят шестой и седьмой этажи, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, передает ТАСС.Как сообщили в Главном управлении МЧСМЧС РФ по Москве, людей внутри нет, данные о пострадавших не поступали", – сказал собеседник агентства.В 10:35 по московскому времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Новый Арбат, 15.В ликвидации пожара задействованы пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. Известно, что седьмой этаж, где начался пожар, был приспособлен под склад, где хранятся строительные материалы.Эвакуирован ресторан "Обед-буфет" из-за сильного пожара, сообщает РИА Новости. В экстренных службах Москвы отметили, что 23 человека самостоятельно вышли из загоревшейся на Новом Арбате высотки, пострадавших нет. Здание находится на реконструкции, в момент ЧП в здании находились только рабочие.