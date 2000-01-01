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Отец фотографировал дочь голой и занимался с ней сексом 18.07 13:03   MIGnews.com

Отец фотографировал дочь голой и занимался с ней сексом

Израильская полиция арестовала 45-летнего жителя юга страны по подозрению в педофилии и изнасиловании несовершеннолетней.

Арест был произведен после спецоперации по “вылавливанию” в интернете педофилов. Оперативники заметили,что один из подозреваемых торгует фотографиями собственной дочери в обнаженном виде, в обмен получая педофильские материалы.

Подозреваемый несколько лет назад делал снимки своей приемной дочери в обнаженном виде и понуждал ее заниматься с ним сексом. Подозреваемый арестован, и срок его содержания под стражей продлен до четверга.
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