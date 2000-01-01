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19.07 00:06   MIGnews.com

Массовые беспорядки и секс-атаки на фестивале в Германии

Во время музыкального фестиваля на юго-западе Германии толпа молодых людей атаковала полицию, забросав офицеров бутылками.

По словам полиции, большая часть посетителей фестиваля – выпускники средних школ. Также они распивали спиртные напитки.
По данным немецкого агентства новостей, в субботу вечером две разные кампании людей объединились против полиции на фестивале в Шорндорфе, недалеко от Штутгарта.

Начальник полиции Шорндорфа Роланд Эйзеле заявил на пресс-конференции, что "полиция не всегда могла контролировать ситуацию". Также он добавил, что около 1000 юношей собрались в городском парке. Так, кто-то из толпы бросил бутылки в полицию, а две полицейские машины были разрисованы граффити.

Согласно информации полиции, 25-летнея женщина подверглась сексуальному домогательству со стороны одного иракского и трех афганских беженцев. Подозреваемые также преследовали 17-летнею девочку.

Полиция намерена улучшить освещение во время оставшихся дней фестиваля и увеличить количество персонала.

Правоохранительные органы задержали юношей 18-20 лет из-за агрессивного поведения с полицейскими. Нарушителей доставили в полицейский участок. Но, позже, они все были освобождены, и им даже разрешили вернуться на фестиваль.
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