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В тоннелях Мосула нашли 16-летнюю немку-джихадистку 19.07 05:30   MIGnews.com

В тоннелях Мосула нашли 16-летнюю немку-джихадистку

Согласно информации СМИ, 16-летняя немецкая школьница, убежавшая из дома, чтобы присоединиться к Исламскому Государству, была захвачена в развалинах иракского города Мосул.

Себя она называет Линда У. Известно, что она из города Пульшниц около Дрездена. Она сбежала год назад после перелета из Франкфурта в Турцию, прежде чем отправиться в Сирию.

Она связалось с одним из отростков группировки ISIS, после чего была ввезена контрабандой в Ирак.

Радикализованная в Германии, она сменила свое имя на Мариам. Иногда девушка публиковала фотографии на своей странице в Facebook в хиджабе.

Правительство Германии объявило ее потенциальной подозреваемой в терроризме. Власти подтвердили, что после обнаружения девушки, они изучают ее снимки с целью удостовериться, что это она.

Газета Die Welt,, ссылаясь на источники безопасности, сказала, что пленница,безусловно, пропавшая школьница из Германии.

Главный прокурор Саксонии Лоренц Хазе заявил, что в проведенном уголовном расследовании есть новые данные". Также он добавил: "когда она будет идентифицирована , следствие будет возобновлено".

Дома Линда была всем недовольна, поэтому обратилась к исламу. Вскоре она начала взаимодействовать с последователями ИГ на Ближнем Востоке в интернет-чатах.

Ко времени побега заграницу, девушка уже находилась под наблюдением немецких спецслужб. Она была подозреваемой в заговоре против государства.

Линда была поймана в туннельной системе города Мосул с другими женщинами. Некоторые из тех женщин носили пояса Шахида и имели автоматическое оружие.

Согласно информации СМИ, они работали в полиции исламского государства.
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