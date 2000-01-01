19.07 05:30 MIGnews.com

В тоннелях Мосула нашли 16-летнюю немку-джихадистку

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Согласно информации СМИ, 16-летняя немецкая школьница, убежавшая из дома, чтобы присоединиться к Исламскому Государству, была захвачена в развалинах иракского города Мосул.Себя она называет Линда У. Известно, что она из города Пульшниц около Дрездена. Она сбежала год назад после перелета из Франкфурта в Турцию, прежде чем отправиться в Сирию.Она связалось с одним из отростков группировки ISIS, после чего была ввезена контрабандой в Ирак.Радикализованная в Германии, она сменила свое имя на Мариам. Иногда девушка публиковала фотографии на своей странице в Facebook в хиджабе.Правительство Германии объявило ее потенциальной подозреваемой в терроризме. Власти подтвердили, что после обнаружения девушки, они изучают ее снимки с целью удостовериться, что это она.Газета Die Welt,, ссылаясь на источники безопасности, сказала, что пленница,безусловно, пропавшая школьница из Германии.Главный прокурор Саксонии Лоренц Хазе заявил, что в проведенном уголовном расследовании есть новые данные". Также он добавил: "когда она будет идентифицирована , следствие будет возобновлено".Дома Линда была всем недовольна, поэтому обратилась к исламу. Вскоре она начала взаимодействовать с последователями ИГ на Ближнем Востоке в интернет-чатах.Ко времени побега заграницу, девушка уже находилась под наблюдением немецких спецслужб. Она была подозреваемой в заговоре против государства.Линда была поймана в туннельной системе города Мосул с другими женщинами. Некоторые из тех женщин носили пояса Шахида и имели автоматическое оружие.Согласно информации СМИ, они работали в полиции исламского государства.