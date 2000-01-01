18.07 16:57 MIGnews.com

Израиль: детей поймали на воровстве еды в детском саду

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Трое детей возрастом от 10 до 12 лет были задержаны полицией, после того как их поймали на воровстве продуктов в детском саду. Инцидент произошел в Бат-Яме."Подозреваемые" признались, что "обворовали" ряд местных детских садов . Дети рассказали, что они украли еду и напитки.В одном случае, задержанные даже оставили благодарственное письмо.Троих детей вместе с их родителями доставили в полицейских участок. Там подозреваемые принесли извинения за свои действия.В итоге задержанных передали сотрудникам по вопросам социального обеспечения.