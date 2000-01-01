18.07 17:20 MIGnews.com

ВВС США нанесли удар по Сирии

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ВВС возглавляемой США международной коалиции новый удар по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 18 июля.Отмечается, что удар был нанесен по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор.Также по данным агентства, в результате бомбардировки погибли мирные жители. Однако в настоящее время неизвестно точное число погибших и пострадавших.Удар был нанесен по населённому пункту Эль-Кишкия к востоку от Дейр эз-Зора.