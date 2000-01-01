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ВВС США нанесли удар по Сирии | Фото: Thinkstock18.07 17:20   MIGnews.com

ВВС США нанесли удар по Сирии

ВВС возглавляемой США международной коалиции новый удар по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 18 июля.

Отмечается, что удар был нанесен по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор.

Также по данным агентства, в результате бомбардировки погибли мирные жители. Однако в настоящее время неизвестно точное число погибших и пострадавших.

Удар был нанесен по населённому пункту Эль-Кишкия к востоку от Дейр эз-Зора.
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