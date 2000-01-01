18.07 17:58 MIGnews.com

Семья убитой в Париже еврейки переезжает в Израиль

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Близкие родственники Сары Халими, жестоко убитой в начале апреля этого года, решили репатриироваться в Израиль. Об этом Вильям Аталь, брат покойной, рассказал в эксклюзивном интервью "Исраэль ха-Йом".Он подчеркнул, что убийство его сестры подтолкнуло его и его семью переехать в Израиль. Ожидается, что семья Аталь совершит алию в августе этого года.Напомним, что в апреле Сара Халими была зверски убита в своей собственной квартире в Париже. Мусульманин, ворвавшийся в е квартиру, скинул женщину из окна третьего этажа."После гибели сестры, у моих детей начались кошмары. Именно они настояли на нашем переезде в Израиль как можно скорее", - отметил Вильям Аталь.Он также добавил, что его сестра мечтала переехать в Израиль, чтобы быть ближе к своему сыну. Однако Сара Халими вынуждена была оставаться во Франции из-за других членов семьи и помогала воспитывать внуков.Мужчина также рассказал, что в последнее время, выходя на улицу, прикрывает ермолку какой-нибудь бейсболкой или панамкой. По его словам, ситуация во Франции значительно ухудшилась, и число антисемитских инцидентов резко возросло.Он также выразил возмущение в связи с тем, что полицейские отказываются признать убийство сестры преступлением на почве антисемитизма, несмотря на то, что убийца выбрал свою жертву сознательно и кричал "Аллах Акбар", убивая женщину.Напомним, что 5 апреля мусульманин совершил жесткое убийство Сары Халими. Араб был соседом пожилой женщины. Убийца после прочтения корана, вышел на балкон, перелез на балкон соседнего дома и оказался в квартире жертвы.Он жестоко избил Халими, а затем выкинул ее из окна третьего этажа.