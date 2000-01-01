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18.07 18:50   MIGnews.com

Автомобильный теракт в Хевроне: пострадала женщина

Молодая женщина пострадала в результате автомобильного теракта в Хевроне. Сообщается, что девушка была доставлена в медицинский центр Шаарей-Цедек в Иерусалиме с легкими ранениями.

Также в результате нападения во вторник, 18 июля, два солдата получили легкие ранения. Военных доставили в госпиталь.

Напомним, что часами ранее, палестинский террорист совершил наезд на автомобиле на группу солдат в Бейт Анун, близ Кирьят Арба.

Террорист был убит на месте.
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