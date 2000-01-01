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В Альпах нашли тела пары, пропавшей 75 лет назад | Фото: Thinkstock18.07 21:20   MIGnews.com

В Альпах нашли тела пары, пропавшей 75 лет назад

Тела мужа и жены, пропавших без вести 75 лет назад, обнаружили на тающем леднике в швейцарских Альпах.

В августе 1942 года Марселен и Франсин Дюмулен, жители деревни Шандолен в кантоне Вале, отправились доить коров и не вернулись. На прошлой неделе один из рабочих обнаружил два тела на леднике Цанфлерон недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере на высоте более 2,5 тысяч метров. Сообщается, что погибшие имели при себе документы.

"Тела лежали рядом друг с другом. Это были мужчина и женщина в одежде периода Второй мировой войны. Они идеально сохранились в леднике и их личные вещи остались в сохранности", — сообщил директор горной станции Glacier 3000 Бернхард Тшаннен.

Младшая дочь супружеской пары, 79-летняя Марселен Удри-Дюмулен сообщила, что на протяжении всего времени после пропажи родителей их дети продолжали поиски. Как отмечает агентство, для подтверждения личности погибших родственникам предстоит пройти ДНК-тест, передает РИА Новости.
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