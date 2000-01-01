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Турция продлила режим ЧП еще на 90 дней | Фото: Thinkstock18.07 08:19   MIGnews.com

Турция продлила режим ЧП еще на 90 дней

Парламент Турции накануне продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота, сообщают турецкие СМИ.

Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Отмечается, что решение в законодательном органе было принято при поддержке депутатов правящей Партии справедливости и развития.

Впервые режим ЧП сроком на три месяца был введен в Турции 21 июля 2016 года, через шесть дней после попытки госпереворота.
15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Против режима ЧП выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. Они считают, что это угрожает свободе и правам человека в стране.

ФЕТО – оппозиционная нынешнему руководству Турции группировка. Анкара обвиняет ее в попытке госпереворота в июле 2016-го. Турецкие власти также заявляли, что организация Гюлена причастна к убийству российского посла Андрея Карлова 19 декабря того же года.
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