18.08 10:33 MIGnews.com

Один из террористов в Барселоне - ненавистник Израиля

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По сообщениям в испанской прессе, один из задержанных, арестованных по подозрению в причастности к террористической атаке в Барселоне часто высказывал в социальных сетях анти-израильские взгляды.Речь идет о марокканце Дрисе Укабире, на имя которого был арендован минивэн, давивший людей в Ла Рамбла.Укабир, за два дня до теракта, снялся на пляже в Барселоне и поместил фотографию в facebook.Укабир, 28 лет от роду жил в Рипол, близ французской границы. До этого он несколько лет жил в Марселе.Французские власти уже заявили о том, что нет указаний на то, что к теракту причастны французские граждане.