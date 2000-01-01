18.08 12:45 MIGnews.com

Террорист или жертва?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Считавшийся участником совершения теракта в Барселоне Дрисс Оукабир Сопрано пришел в отделение полиции Риполь и сообщил, что его документы были похищены.По данным местных властей, мужчина, заявивший о хищении документов, рассказал, что увидел свою фотографию в СМИ и пришел в правоохранительные органы, чтобы заявить, что его документы украли, сообщает РИА Новости.Дрисс Оукабир родился во французском Марселе в семье выходцев из Северной Африки. Проживал в каталонском муниципалитете Риполь.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему Дрисс Оукабир вовремя не сообщил о пропаже документов. По одной из версий, паспорт мог похитить его младший брат Муса, который живет в Барселоне и причастен к нападению.