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Террорист или жертва? 18.08 12:45   MIGnews.com

Террорист или жертва?

Считавшийся участником совершения теракта в Барселоне Дрисс Оукабир Сопрано пришел в отделение полиции Риполь и сообщил, что его документы были похищены.

По данным местных властей, мужчина, заявивший о хищении документов, рассказал, что увидел свою фотографию в СМИ и пришел в правоохранительные органы, чтобы заявить, что его документы украли, сообщает РИА Новости.

Дрисс Оукабир родился во французском Марселе в семье выходцев из Северной Африки. Проживал в каталонском муниципалитете Риполь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему Дрисс Оукабир вовремя не сообщил о пропаже документов. По одной из версий, паспорт мог похитить его младший брат Муса, который живет в Барселоне и причастен к нападению.
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