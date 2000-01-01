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С муляжами вместо взрывчатки 18.08 11:22   MIGnews.com

С муляжами вместо взрывчатки

У ликвидированных террористов недалеко от Барселоны в городе Камбрильс оказались не настоящие пояса с взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, пятеро террористов были убиты в Камбрильсе вечером 17 августа при попытке осуществить теракт, аналогичный тому нападению в Барселоне. В результате пострадали семь человек, включая полицейского.

Днем 17 августа на бульваре Рамбла в Барселоне фургон совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По подозрению в причастности к инциденту задержаны три человека и один был застрелен во время перестрелки с полицией. Однако водитель фургона скрылся с места преступления в неизвестном направлении. За последней информацией он все еще остается на свободе.
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