18.08 11:22 MIGnews.com

С муляжами вместо взрывчатки

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У ликвидированных террористов недалеко от Барселоны в городе Камбрильс оказались не настоящие пояса с взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС.Как сообщалось ранее, пятеро террористов были убиты в Камбрильсе вечером 17 августа при попытке осуществить теракт, аналогичный тому нападению в Барселоне. В результате пострадали семь человек, включая полицейского.Днем 17 августа на бульваре Рамбла в Барселоне фургон совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за содеянное взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По подозрению в причастности к инциденту задержаны три человека и один был застрелен во время перестрелки с полицией. Однако водитель фургона скрылся с места преступления в неизвестном направлении. За последней информацией он все еще остается на свободе.