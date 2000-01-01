Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В деле о Барселонском теракте есть новый подозреваемый 18.08 12:42   MIGnews.com

В деле о Барселонском теракте есть новый подозреваемый

За последними данными, в качестве основного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне рассматривается 17-летний Мусса Укабир, брат Дрисса Укабира, которого первоначально называли водителем фургона, наехавшего на туристов на бульваре Рамбла.

Совершив наезд, Мусса скрылся с места происшествия. По некоторым данным, он может быть вооружен, сообщает РИА Новости.

По подозрению в причастности к теракту арестованы три человека, включая Дрисса Укабира, еще пять террористов были убиты в городе Камбрильс, где ночью была попытка совершить аналог теракта в Барселоне.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывчатки в другом фургоне, который арендовали террористы, совершившие теракт в Барселоне 17 августа. Фургон был припаркован рядом с рестораном Burger King в городе Вик, расположенном в 70 километрах от Барселоны. Полиция допускает, что именно на этом фургоне преступники планировали сбежать после совершения теракта на Рамбле.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:45
Террорист или жертва?
12:20
Цены на квартиры выросли на миллион за 10 лет
11:22
С муляжами вместо взрывчатки
11:17
Подробности плана теракта в Иерусалиме
10:33
Один из террористов в Барселоне - ненавистник Израиля
10:06
Видео атаки в Камбрильс
09:42
В Каталонии задержан третий террорист
09:11
Испанскую полицию предупредили о возможном теракте
09:01
С 20 израильтянами в Барселоне нет связи
08:58
Подробности о жертвах атаки в Барселоне
08:38
Мариано Рахой: по Барселоне ударил джихадистский терроризм
08:19
Террорист, атаковавший в Ла Рамбла - все еще на свободе
08:16
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне
08:01
В поножовщине в Тель-Авиве тяжело ранены два человека
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus