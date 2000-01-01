18.08 12:42 MIGnews.com

В деле о Барселонском теракте есть новый подозреваемый

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За последними данными, в качестве основного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне рассматривается 17-летний Мусса Укабир, брат Дрисса Укабира, которого первоначально называли водителем фургона, наехавшего на туристов на бульваре Рамбла.Совершив наезд, Мусса скрылся с места происшествия. По некоторым данным, он может быть вооружен, сообщает РИА Новости.По подозрению в причастности к теракту арестованы три человека, включая Дрисса Укабира, еще пять террористов были убиты в городе Камбрильс, где ночью была попытка совершить аналог теракта в Барселоне.Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывчатки в другом фургоне, который арендовали террористы, совершившие теракт в Барселоне 17 августа. Фургон был припаркован рядом с рестораном Burger King в городе Вик, расположенном в 70 километрах от Барселоны. Полиция допускает, что именно на этом фургоне преступники планировали сбежать после совершения теракта на Рамбле.