18.08 13:28 MIGnews.com

Альканор - бомбовая лаборатория джихадистов-недорослей

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Испанская пресса опубликовала первые подробности об инциденте в Альканор (Таррагона), в результате которого взорвался дом и пострадали несколько соседних домов.В развалинах дома было обнаружено тело женщины и раненый юноша.В ходе разбора завалов произошел второй взрыв, ранивший пожарных и полицейских.В развалинах обнаружены несколько десятков баллонов с пропаном и бутаном, очевидно, для изготовления самодельных взрывных устройств. Речь идет о лаборатории или фабрике террористов, готовивших мега-теракт в Барселоне.Извлеченного из развалин идентифицировали как Мухаммеда Хули Химлала, 20 лет от роду, уроженца Меллила.В социальной сети для молодежи Kiwi есть доказательства того, что Хули был другом 17-летнего Муссы Укабира - основного подозреваемого по делу об автомобильном теракте в Барселоне.Хули постоянно проживал в городе Риполл - там же, где был задержан 28-летний брат Муссы Укабира Дрисс, на чье имя был арендован минивэн, давивший людей в Барселоне.Хули учился в институте Abat Oliba и играл за местную футбольную команду. Он считался “полностью интегрированным в каталонское общество”.Представитель местных властей объяснил прессе что “может существовать родственная связь” между Хули и пятью террористами, убитыми полицией в Камбрильс.В сети Kiwi Мусса Укабир два года назад опубликовал следующий пассаж: “Если ты станешь королем или королевой, что ты сделаешь в первый день своего правления? - Убьешь всех кафиров, дабы мусульмане могли следовать своей религии”.