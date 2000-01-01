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18.08 14:19   MIGnews.com

Цель выбрана: "Исламское государство" готовит новый удар

"Исламское государство" заявило, что планируют устроить свою следующую атаку в Риме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Террористы распространили в интернете фотографию, на которой изображен Колизей с подписью о том, что «это» произойдет «скоро».

Накануне, 17 августа, Испанию накрыла волна терактов, в результате которых погибло, в общей сложности, более 20 человек, а 100 получили травмы. , Подконтрольное боевикам агентство AMAQ распространило информацию о том, что Исламское государство взяло на себя всю ответственность за содеянное.

За последние годы ИГ устроила несколько терактов с использованием тактики car-ramming (с англ. «таран автомобилем») в европейских городах — Берлине, Лондоне, Стокгольме, Ницце и парижском пригороде Леваллуа-Перре.
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