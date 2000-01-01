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Мадрид оградится от террористов цветочными вазонами 18.08 16:31   MIGnews.com

Мадрид оградится от террористов цветочными вазонами

В рамках предотвращения дальнейших "автомобильных терактов" в испанской столице появятся достаточно необычные преграды для потенциальных террористов – цветочные горшки. Как сообщила местная La Vanguardia, гигантские вазоны появятся в районе соединения улиц Пресиадос и Монтера с Пуэрта-дель-Соль – центральной площадью Мадрида.

Напомним, что 17 августа в Барселоне был совершен теракт – водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего по последним данным погибли 13 человек. Ответственно за случившееся уже взяли на себя боевики террористической организации ISIS.

Любопытно, что, как оказалось, на фоне аналогичных атак в Ницце и Берлине МВД Испании еще на Новый год отдавало распоряжения установить на улице Рамбла, где произошла атака, бетонные блоки. Кроме того, ведомство требовало запретить проезд автомобилей в месте крупных скоплений людей, кроме тех транспортных средств, у которых есть санкционированный доступ.
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