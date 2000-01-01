18.08 16:56 MIGnews.com

"Хизбалла" осудила теракт в Барселоне

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Целью наезд автомобиля на пешеходов, совершенного днем ранее в Барселоне, ответственность за который взяла на себя террористическая организация ISIS, было "запятнать джихад". С таким заявлением 18 августа выступила другая группировка – ливанская "Хизбалла"."Избрание своей целью невинных мирных жителей и их убийство является частью сатанинского заговора, осуществляемого теми террористами, целью которых является запятнать саму идею джихада и очернение образ ислама", - говорится в заявлении "Хизбаллы".Совершенный в Барселоне теракт должен стать новым стимулом для ликвидации "Исламского государства" – группировки "чья идеология основана на ненависти", утверждают ливанские боевики.Любопытно, как на этом фоне они могут объяснить многочисленные ракетные обстрелы мирных израильтян. Очевидно, это останется загадкой.