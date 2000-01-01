18.08 17:22 MIGnews.com

В финском Турку прохожих атаковали ножом: есть пострадавшие

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В центре финского города Турку неизвестный мужчина напал на местных жителей. Подоспевшим полицейским удалось его обезвредить. По предварительной информации, в результате атаки были ранены ножом несколько человек. Информации о тяжести их повреждений пока нет, но газета "Турун Саномат" сообщила об одном погибшем.И хотя сотрудники правопорядка нападавшего нейтрализовали (по данным Би-би-си, он ранен в ногу), полиция просит местных жителей и гостей города временно воздержаться от поездок в центр.Официальные лица пока никак не комментируют случившееся. Кроме того, неизвестно, был ли злоумышленник связан с подпольными радикальными группировками.