18.08 18:28 MIGnews.com

Пострадавшая в Барселоне израильтянка вернулась в Израиль

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50-летняя израильтянка, пострадавшая в результате автомобильного теракта, произошедшего вчера в Барселоне, прибыла в Израиля, где была госпитализирована в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве. Об этом 18 августа сообщили источники в больнице.Представители "Сороки" утверждают, что состояние потерпевшей стабильное, она отделалась легкими травмами – если быть точнее, то буквально несколькими синяками. В связи с этим позже в этот же день ее выписали из больницы и отпустили домой.Ее личные данные, как и информация о том, почему ей не оказали лечение в Испании, не приводятся.Кроме того, по обновленной информации, министерству иностранных дел не удалось установить контакт лишь с одним израильтянином в Барселоне. Ранее сообщалось, что таковых было 20. Как сказал радио Коль Исраэль посол Израиля в Испании Даниэль Кутнер, сотрудники дипмиссии лично отправились в больницы, чтобы убедиться в том, что пропавшего нет в списке погибших или пострадавших.Как сообщили испанские власти, число погибших в серии терактов достигло 13 человек, а потерпевших – порядка полтора сотни человек из 34 разных стран.