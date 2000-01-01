Резня в финском Турку: убиты двое, шестеро ранены

Не менее двух человек погибли и еще шестеро пострадали в результате сегодняшней атаки на площади Пуутори в финском городе Турку, на следующий день после теракта в Барселоне, где член группировки ISIS на фургоне въехал в толпу, убив 14 человек.
Несмотря на то, что, по словам очевидцы, во время атаки злоумышленник кричал "Аллах Акбар!", полиция не спешит называть случившееся терактом.
"Сначала мы подумали, что это просто стычка между двумя людьми, но потом я увидел человека с огромным ножом в руке и то, как он ударил им лежавшую на земле женщину. Он вертелся с этим ножом, бросался на всех, и люди бежали кто куда. Мы в тот момент как раз говорили о событиях в Барселоне и считали себя в безопасности", — рассказал CNN очевидец случившегося Кент Стивенсон.
Правоохранители просят людей избегать центра Турку из-за существующих подозрений о том, что нападавший может быть не один. В связи с этим были временно закрыты магазины и рестораны рядом с местом происшествия, а во всех финских аэропортах и на вокзалах были усилены меры безопасности.
"Правительство пристально следит за событиями в Турку и продолжающейся полицейской операцией. Правительство проведет встречу по этому поводу сегодня вечером", — заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.
В Twitter было опубликовано фото обезвреженного злоумышленника, но его личные данные остаются неизвестными.