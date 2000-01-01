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Австралийке пережила 3 теракта ISIS за 3 месяца 18.08 21:42   MIGnews.com

Австралийка пережила 3 теракта ISIS за 3 месяца

Если о ком и можно сказать "родился в рубашке", так это о 26-летней австралийке Джулии Монако, которая менее чем за 3 месяца пережила уже три террористические атаки группировки ISIS в Европе.

Последним из терактов, свидетельницей которого стала уроженка столичного штата Мельбурна Джулия, была атака на улице Рамбла в Барселоне – в компании друзей девушка занималась шопингом в местном торговом центре.

"Как и многие туристы в это время, я находилась в торговом центре на Ла Рамбле. Сначала в здании никто не понял, что произошло, музыка продолжала играть, а магазины – работать. Мы думали, что это обычное ДТП. Но когда все массово начали бежать, мы поняли, что это явно что-то серьезное", - поделилась Монако в интервью австралийскому радио 3AW.

Она также отметила, что не хочет уезжать домой и не хочет позволить террористам победить. Кроме того, по ее словам, полицейское присутствие на основных локациях в Испании было значительно меньшим, нежели во Франции и Великобритании.

3 июня в день, когда террористы въехали фургоном в мирных граждан на Лондонском мосту в британской столице, Джулия вовремя укрылась в метро, а, спустя три дня, когда около Собора Парижской Богоматери, где боевик ISIS с криком "это вам за Сирию" зарезал охранника, она также была в Париже.

"Я не хочу возвращаться домой ... Я хочу остаться здесь и не позволять им – кем бы они ни были – победить. Я собираюсь увидеть то, что я сюда приехали посмотреть", - утверждает бесстрашная девушка.
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