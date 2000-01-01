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Швеция отказала в убежище самой старой в мире беженке 19.08 05:42   MIGnews.com

Швеция отказала в убежище самой старой беженке в мире

Швеция отказалась предоставить убежище 106-летней уроженке Афганистана Бибихал Узбеки, которую в СМИ уже прозвали самой старой в мире беженкой. Теперь женщина вынуждена вернуться в Афганистан или отправиться в любую другую страну, которая ее примет.

Ссылаясь на местную прессу, The Local утверждает, что в 2015 году после вторжения боевиков "Талибана" в ее родной Кундуз Узбеки вместе с семьей покинула город, но внимание прессы она привлекла чуть позже – уже находясь в лагере для беженцев в Хорватии.

Спустя несколько месяцев, Узбеки вместе с семьей попала в Швецию, чтобы добраться до которой ей пришлось пересечь Иран, Турцию и Грецию. Причем часть пути ее пронесли родственники.

"Это было трудное путешествие для всей семьи. Мы несли ее, пока не добрались до Германии, там врач дал нам инвалидное кресло", — рассказывал сын беженки.

Родные Бибихал Узбеки пытаются оспорить решение шведских властей, но их жалоба пока не рассмотрена.
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