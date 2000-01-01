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В Барселоне разогнали митинг `против исламизации Европы` 19.08 07:11   MIGnews.com

В Барселоне разогнали митинг "против исламизации Европы"

Испанская полиция разогнала митинг, организованный ультраправыми активистами в Барселоне "против исламизации Европы" на фоне произошедшего накануне теракта, в результате которого погибли 14 человек. Акция проходила в той самой злополучной улице Рамбле.



Как пишет El Pais, на плакатах участников протеста были написаны лозунги: "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания христианская, а не мусульманская!" и другие.

Неподалеку от этой демонстрации была организована акция антифашисты под лозунгами "Без полиции вы ничто!", "Фашисты, вон из наших районов!" и "Мы не боимся!".

Между участниками двух акций периодически вспыхивали стычки, усиленный полицейский кордон пытался не допустить столкновений.
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