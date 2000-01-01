18.08 06:54 MIGnews.com

Близ Барселоны убиты пять смертников с поясами шахидов

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В городе Камбрилис близ Барселоны в перестрелке с полицией убиты пять террористов-смертниковАвтомобиль Audi врезался в толпу людей в Камбрилис, как и в Барселоне. В результате были ранены семь человек, включая офицера полиции.Audi перевернулся. Когда террористы вылезли из машины они были убиты на месте полицией.Полиция сообщила, что ситуация в Камбрилис, популярном курорте неподалеку от Барселоны теперь “под контролем”.Полицейские саперы взорвали пояса шахидом смертников.