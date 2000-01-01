Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







18.08 06:54   MIGnews.com

Близ Барселоны убиты пять смертников с поясами шахидов

В городе Камбрилис близ Барселоны в перестрелке с полицией убиты пять террористов-смертников

Автомобиль Audi врезался в толпу людей в Камбрилис, как и в Барселоне. В результате были ранены семь человек, включая офицера полиции.

Audi перевернулся. Когда террористы вылезли из машины они были убиты на месте полицией.

Полиция сообщила, что ситуация в Камбрилис, популярном курорте неподалеку от Барселоны теперь “под контролем”.

Полицейские саперы взорвали пояса шахидом смертников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:06
В Альканар взорвался смертник
05:13
Постпред России в ЕС: Россия и Европа не только соседи
04:14
Минюст РФ приравнял Свидетелей Иеговы к экстремистам ИГ
03:33
Премьер Испании: террористам не одолеть объединенный народ
01:04
Согласно исследованиям Путину больше доверяют, чем Трампу
23:21
Победа одним выстрелом
23:16
Леди Гага поможет Кеше засудить продюсера за изнасилование
22:22
Премьер-министр Великобритании осудила теракт в Барселоне
21:43
Полиция: Убит один из предполагаемых террористов
21:34
Барселона: количество раненных в теракте возросло до 50
21:08
СМИ: задержаны подозреваемые в теракте в Барселоне
21:05
Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне
20:51
Второй теракт в Барселоне
20:41
Барселона : у ресторана Маккаби - 12 раненых
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus