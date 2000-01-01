18.08 06:54 MIGnews.com
Близ Барселоны убиты пять смертников с поясами шахидов
В городе Камбрилис близ Барселоны в перестрелке с полицией убиты пять террористов-смертников
Автомобиль Audi врезался в толпу людей в Камбрилис, как и в Барселоне. В результате были ранены семь человек, включая офицера полиции.
Audi перевернулся. Когда террористы вылезли из машины они были убиты на месте полицией.
Полиция сообщила, что ситуация в Камбрилис, популярном курорте неподалеку от Барселоны теперь “под контролем”.
Полицейские саперы взорвали пояса шахидом смертников.
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